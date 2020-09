Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Plus de 7.000 soignants sont morts dans le monde, dit Amnesty International Reuters • 04/09/2020 à 06:54









CORONAVIRUS: PLUS DE 7.000 SOIGNANTS SONT MORTS DANS LE MONDE, DIT AMNESTY INTERNATIONAL MEXICO (Reuters) - La pandémie de coronavirus a causé au moins 7.000 décès parmi le personnel médical à travers le monde, a déclaré jeudi Amnesty International, mettant en exergue le lourd tribut payé par les travailleurs en première ligne face à la crise sanitaire. Aux Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie, 1.077 soignants sont morts après avoir contracté le virus, a indiqué Amnesty International. Le bilan en la matière est le plus lourd au Mexique, où 1.320 travailleurs de la santé ont succombé au COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, selon l'ONG. "De nombreux mois après le début de la pandémie, le personnel de santé meurt toujours à un rythme horrible dans des pays comme le Mexique, le Brésil et les Etats-Unis", a déclaré Steve Cockburn, directeur de la justice économique et sociale chez Amnesty. "Il doit y avoir une coopération mondiale pour s'assurer que l'ensemble des travailleurs de santé reçoivent l'équipement de protection adéquat, pour qu'ils puissent poursuivre leur travail vital sans risquer leur propre vie", a-t-il ajouté. (Raul Cortes Fernandez; version française Jean Terzian)

