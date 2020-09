Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Plus de 500.000 cas en Espagne, plus lourd bilan en Europe occidentale Reuters • 07/09/2020 à 20:38









CORONAVIRUS: PLUS DE 500.000 CAS EN ESPAGNE MADRID (Reuters) - L'Espagne est devenue au cours du week-end le premier pays d'Europe occidentale à franchir le cap des 500.000 cas de contamination au coronavirus alors que le pays entame sa rentrée scolaire. Le bilan total des infections depuis le début de l'épidémie s'élève désormais à 525.549 contre 498.989 vendredi soir, d'après les données communiquées lundi par le ministère espagnol de la Santé (les chiffres de l'épidémie ne sont pas actualisés le week-end). Pour la journée de lundi, les autorités sanitaires ont fait état de 2.440 cas supplémentaires. Malgré cette nouvelle flambée de contaminations, le taux de mortalité reste nettement inférieur à celui enregistré pendant le pic de mars-avril, quand le nombre de décès quotidiens dépassait régulièrement 800 morts. Le ministère espagnol de la Santé a recensé lundi huit nouveaux décès, ce qui porte le total à 29.516 morts depuis le début de la pandémie. Le taux de mortalité en Espagne est d'environ 6%, soit inférieur à celui de l'Italie, de la Grande-Bretagne et de la France. Les cours ont repris lundi dans les écoles de six régions du pays; les autres écoles rouvriront au cours des dix prochains jours. (Nathan Allen, Guillermo Martinez et Marco Trujillo; version française Anait Miridzhanian, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.