CORONAVIRUS: LES PROPOSITIONS DES RESTAURATEURS VONT ÊTRE EXAMINÉES, DIT VÉRAN PARIS (Reuters) - Le gouvernement va examiner dans les prochains jours les propositions des représentants des restaurateurs mécontents de la limitation de leurs horaires d'ouverture, voire de leur fermeture dans certaines zones comme à Marseille, en raison de l'épidémie due au nouveau coronavirus, a annoncé jeudi Olivier Véran. Si ces règles paraissent robustes et si elles étaient validées par le haut conseil scientifique, elles pourraient s'appliquer dans les zones d'alerte maximale, a ajouté le ministre de la Santé. (Nicolas et Delame et Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

