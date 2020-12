Coronavirus : les derniers examens d'Emmanuel Macron sont « rassurants »

Emmanuel Macron, testé positif au coronavirus jeudi 17 décembre, a décidé de rendre compte quotidiennement de l'évolution de son état de santé. Comme promis, l'Élysée a donc publié un communiqué, samedi 19 décembre, soit trois jours après l'apparition des premiers symptômes. À ce jour, le président de la République présente « un état de santé stable ». Les résultats des derniers examens cliniques et paracliniques auxquels il s'est soumis sont revenus « rassurants ». Il est maintenu à l'isolement dans la résidence officielle de La Lanterne à Versailles.

Si son état de santé est stable, Emmanuel Macron présente « toujours les mêmes symptômes de la maladie Covid-19 (fatigue, toux, courbatures) qui ne l'empêchent en rien de remplir ses fonctions », ajoute l'Élysée dans son bref communiqué, signé du docteur Jean-Christophe Perrochon, médecin chef de la présidence de la République.

Emmanuel Macron : « Le virus repart encore plus fort »

Vendredi, Emmanuel Macron avait donné pour la première fois de ses nouvelles par une vidéo de trois minutes filmée avec son smartphone et publiée sur les réseaux sociaux. « Il n'y a normalement pas de raison que cela évolue mal, mais je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente », avait-il souligné. Vêtu d'un col roulé sombre, le président, le débit lent et les traits un peu tirés, disait

