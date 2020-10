Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le vaccin d'AstraZeneca produit une réponse immunitaire chez les personnes âgées, selon le Financial Times Reuters • 26/10/2020 à 09:20









CORONAVIRUS: LE VACCIN D'ASTRAZENECA PRODUIT UNE RÉPONSE IMMUNITAIRE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES, SELON LE FINANCIAL TIMES PARIS (Reuters) - Des résultats préliminaires des essais cliniques du vaccin développé par l'Université d'Oxford en partenariat avec le groupe britannique AstraZeneca contre le nouveau coronavirus montrent qu'il produit une réponse immunitaire forte chez les personnes âgées, les plus à risque de développer des formes graves du COVID-19, rapporte lundi le Financial Times citant deux personnes au courant de la découverte. Ces résultats font écho aux données publiées en juillet qui ont montré que le vaccin a généré "des réponses immunitaires robustes" chez des patients en bonne santé âgés de 18 à 55 ans, ajoute le journal. Le FT prévient toutefois que de tests d'immunogénicité positifs ne garantissent pas que le vaccin s'avérera sûr et efficace chez les personnes âgées. Les détails de cette découverte devraient être publiés prochainement dans une revue scientifique, ajoute encore le FT. Oxford et AstraZeneca n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires de Reuters. Vendredi, AstraZeneca a annoncé avoir repris les essais cliniques menés aux Etats-Unis sur son vaccin contre le coronavirus après avoir reçu le feu vert de l'autorité de santé américaine. (Bhargav Acharya, Blandine Hénault pour la version française)

