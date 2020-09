Coronavirus : « La situation est grave », estime Philippe Juvin

« Notre stratégie nationale, ce sont les gestes barrières. » Au lendemain d'un conseil de défense et de l'annonce de nouvelles mesures locales de lutte contre la propagation du coronavirus par Olivier Véran, le professeur Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital européen Georges-Pompidou, s'alarme de la situation sanitaire actuelle en France et de la gestion de la crise. Au micro de France Inter, il déplore : « On n'a pas tiré les leçons » de la première vague. « La situation est grave, ajoute-t-il. Ce qui est désespérant, c'est que notre stratégie nationale, ce sont les gestes barrières, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il aurait fallu faire et qu'il est encore temps de faire. »

Selon lui, les mesures annoncées mercredi n'ont pour but que de préserver au maximum un système de santé fragile. « C'est quand même assez incroyable que, huit mois après la crise, on soit dans un système où on n'a pas augmenté le nombre de lits de réanimation ou d'hospitalisation, on l'a même réduit, dénonce-t-il. Paradoxalement, au mois d'octobre, nous risquons d'avoir moins de moyens hospitaliers à la disposition des malades du Covid qu'au mois de mars. »

« La marée monte »

Aux urgences, à Paris, « depuis plusieurs jours maintenant, la marée monte d'une manière assez significative », explique le professeur Juvin, qui critique également la politique de tests mise en place par l'exécutif et la

