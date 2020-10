Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La région italienne de Campanie envisage un couvre-feu Reuters • 20/10/2020 à 17:09









CORONAVIRUS: LA RÉGION ITALIENNE DE CAMPANIE ENVISAGE UN COUVRE-FEU ROME (Reuters) - La région italienne de Campanie envisage d'imposer un couvre-feu à compter du week-end prochain pour faire face à la résurgence de l'épidémie due au nouveau coronavirus, a annoncé mardi son président, qui emboîte ainsi le pas à la Lombardie. "Nous sommes sur le point de demander l'arrêt de toutes les activités et des déplacements de personnes après 23 heures", a déclaré à la presse Vincenzo De Luca, à Naples. Une décision en ce sens devra être approuvée au préalable par le gouvernement central mais le président du Conseil italien, Conseil Giuseppe Conte, est favorable aux mesures locales pour lutter contre l'épidémie. Vincenzo De Luca a déjà ordonné la fermeture de toutes les écoles de Campanie jusqu'à la fin octobre, alors que les responsables locaux redoutent que les hôpitaux de la région ne soient débordés par un afflux de malades du COVID-19.[nL8N2H90VJ] La Campanie, relativement épargnée par la première vague de l'épidémie, fait face depuis le mois dernier à une hausse régulière du nombre de nouvelles contaminations au point qu'elle est devenue la deuxième région la plus touchée en nombre de cas derrière la Lombardie. Le maire de Naples, Luigi de Magistris, jugeant la propagation du virus "hors de contrôle", a estimé qu'un nouveau reconfinement strict n'était plus exclu. "Il ne nous reste plus que quinze lits en soins intensifs", a-t-il prévenu dans une interview accordée à la RAI. (Angelo Amante; version française Juliette Portala, édité par Claude Chendjou)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.