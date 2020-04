Coronavirus en France : les chiffres des décès, département par département

Sur les décès, 11 060 ont été enregistrés à l'hôpital et 6 860 en établissements médico-sociaux, dont une majorité en maisons de retraite médicalisées (Ehpad). © JEFF PACHOUD / AFP

L'épidémie de coronavirus a fait au moins 17 920 morts en France depuis début mars, en augmentation de 753 décès en 24 heures, a indiqué jeudi 16 avril 2020 le directeur général de la santé Jérôme Salomon. Le nombre de patients hospitalisés et de patients graves placés en réanimation sont tous deux de nouveau en baisse (-474 et -209 respectivement), indiquant que « la circulation du virus se stabilise à un niveau élevé », a précisé le numéro 2 du ministère de la Santé.

Sur les décès, 11 060 ont été enregistrés à l'hôpital et 6 860 en établissements médico-sociaux, dont une majorité en maisons de retraite médicalisées (Ehpad). Le chiffre des patients hospitalisés est en baisse pour le deuxième jour consécutif, à 31 305, avec un solde négatif de 474. Et le chiffre des patients en réanimation, en baisse depuis le 9 avril, s'établit à 6 248, avec un solde négatif de 209. Ce chiffre dépasse toujours le nombre de lits de réanimation dont la France disposait avant l'épidémie (environ 5 000) et malgré ces « légères baisses » plusieurs régions connaissent « toujours des tensions » dans les établissements hospitaliers, a souligné Jérôme Salomon.

Les chiffres en détail par département :

