CORONAVIRUS: CASTEX N'EXCLUT PAS DES RECONFINEMENTS LOCAUX EN FRANCE PARIS (Reuters) - Le Premier ministre, Jean Castex, n'a pas exclu lundi d'ordonner des reconfinements localisés en France pour endiguer la deuxième vague épidémique due au nouveau coronavirus alors que, selon lui la crise sanitaire va durer plusieurs mois encore. "Le reconfinement général doit être par tous moyens évité", a-t-il dit sur France Info. En revanche, interrogé sur de possibles reconfinements locaux, le chef du gouvernement a répondu: "Rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans nos hôpitaux." Quant à une limitation des rassemblements dans les espaces privés, Jean Castex a souligné que ce n'était "juridiquement pas possible" mais a appelé les Français à la prudence et au bon sens. "Si chacun y met un peu du sien, on peut changer le cours des choses", a-t-il poursuivi. Le chef du gouvernement a annoncé qu'une nouvelle version de l'application StopCovid serait dévoilée le 22 octobre. (Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

