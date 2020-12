Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Brexit: Le vaccin pourra être transporté par avion en cas de blocage des ports, dit le ministère Reuters • 07/12/2020 à 12:44









CORONAVIRUS/BREXIT: LE VACCIN POURRA ÊTRE TRANSPORTÉ PAR AVION EN CAS DE BLOCAGE DES PORTS, SELON LE MINISTRE LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne pourra acheminer des millions de doses de vaccin contre le coronavirus par voie aérienne en cas d'absence d'accord à la fin de la période de transition post-Brexit qui entraînerait le blocage des ports, a déclaré lundi un secrétaire d'État au ministère britannique des Affaires étrangères. "Nous avons mis en place de vastes projets pour assurer la protection de nos vaccins, ce sont des produits absolument prioritaires", a déclaré le secrétaire d'État britannique James Cleverly à la chaîne Sky News. "Nous avons examiné l'utilisation de vols non commerciaux, nous avons mis en place des dispositions transfrontalières", a-t-il ajouté. Le transport entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne risque d'être fortement perturbé si les deux parties n'arrivent pas à conclure un accord commercial avant l'expiration de la période de transition post-Brexit, prévue le 31 décembre. James Cleverly a assuré que le vaccin serait livré, quelles que soient les circonstances de son déploiement. Selon le secrétaire d'État, la Grande-Bretagne pourrait recourir à l'armée pour la livraison des vaccins et à un pont aérien, "entre autres choses". La Grande-Bretagne se prépare à devenir le premier pays à déployer cette semaine le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le COVID-19 en le rendant disponible, dans un premier temps, dans les hôpitaux. La Grande-Bretagne a commandé 40 millions de doses du vaccin en question, soit une quantité suffisante pour vacciner 20 millions de personnes. Environ 800.000 doses devraient être disponibles au cours de la première semaine. (Guy Faulconbridge, Paul Sandle, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

