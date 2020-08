Coronavirus : 60 000 malades n'auraient pas été dépistés en France après le confinement

Les conclusions d'une étude menée par l'agence Santé publique France et de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sur la quantité de tests de dépistage effectués après le confinement sont inquiétantes, révèle Le Figaro. Au cours des semaines qui ont suivi le déconfinement, seulement environ un malade sur dix a été détecté.

Les chercheurs se sont appuyés sur des modèles mathématiques permettant de prédire le nombre d'infections réelles. « Ce sont des modèles qui simulent la propagation du virus dans la population. Ils nous permettent de connaître le nombre d'infections survenues chaque jour en prenant en compte les comportements des gens et la fréquence des contacts à l'école, dans les foyers, sur les lieux de travail ou encore dans le cadre des loisirs », détaille Vittoria Colizza, directrice de recherche à l'Inserm. Elle précise toutefois que ces modèles comportent « bien évidemment des incertitudes ».

Un taux de détection en hausse depuis l'été

Au total, 20 736 tests PCR se sont révélés positifs, en France, entre le 13 mai et le 28 juin. En prenant en compte le délai entre l'apparition des symptômes et la réalisation du dépistage, on aboutit à quelque 7 200 infections durant cette période. Mais d'après l'étude, la réalité se situe

