Corentin Tolisso : « En ce moment c’est compliqué »

Session rattrapage.

Invité pour réagir sur les antennes de DAZN après le match nul de Lyon face à Toulouse (0-0) ce samedi soir, Corentin Tolisso a tenu à faire le bilan d’une semaine assez difficile pour l’OL , éliminé en 16 es de finale de la Coupe de France par Bourgoin-Jallieu pensionnaire de National 3 (2-2, 4-2 tab) mais également battu le samedi précédent par Brest en championnat (2-1). « C’est compliqué car on veut toujours rendre fiers nos supporters. On s’est dits qu’il fallait rester soudés, malgré ce qu’il peut se dire en tribunes » a entamé le milieu de terrain, qui a également raconté les détails de sa discussion avec une partie des supporters lyonnais, mécontents à la sortie de ce résultats contre le TFC : « Je leur ai dit que l’on a fait une faute professionnelle mercredi (contre Bourgoin-Jallieu), c’est une certitude, nous en sommes conscients. En ce moment c’est compliqué. Dans une saison, il y a des hauts et des bas et c’est bien de le reconnaître car cela permet d’analyser les choses et de progresser. » …

AB pour SOFOOT.com