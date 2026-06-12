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Corée du Sud-L'ancien président Yoon condamné à une nouvelle peine de prison
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 05:08

L'ancien président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été condamné jeudi à une peine de 30 ans de prison pour avoir abusé de son pouvoir et aidé un Etat ennemi, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Un tribunal a jugé que Yoon Suk-yeol avait tenté de provoquer un conflit militaire entre la Corée du Sud et la Corée du Nord afin de déclarer la loi martiale.

En octobre 2024, Pyongyang a reproché à Séoul d'avoir envoyé des drones répandre des tracts anti-Corée du Nord au-dessus de la capitale nord-coréenne. La presse officielle nord-coréenne avait alors publié des photos de ce qu'elle a décrit comme un drone militaire sud-coréen accidenté.

Séoul avait à l'époque refusé de dire si des drones sud-coréens avaient été envoyés en Corée du Nord.

Yoon Suk-yeol a nié les accusations portées à son encontre. Ses avocats ont déclaré qu'il n'avait ni ordonné ni approuvé l'opération, qui selon eux n'avait rien à voir avec la déclaration de la loi martiale.

Yoon Suk-yeol a été destitué en 2024 par le Parlement pour sa tentative d'imposer la loi martiale en Corée du Sud, une décision qui a plongé la Corée du Sud dans une crise politique sans précédent depuis des décennies.

Il a été reconnu coupable en février d'abus de pouvoir et d'avoir orchestré une insurrection par un tribunal qui l'a condamné à une peine de prison à perpétuité dans cette affaire.

(Joyce Lee; version française Camille Raynaud)

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