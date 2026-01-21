Corée du Sud-L'ancien PM Han Duck-soo condamné à 23 ans de prison pour insurrection

Un tribunal sud-coréen a condamné mercredi l'ancien Premier ministre Han Duck-soo à 23 ans de prison pour des faits incluant l'insurrection, liés à la déclaration de la loi martiale par l'ancien président Yoon Suk Yeol en décembre 2024.

Âgé de 76 ans, Han Duck-soo, devient le premier ancien membre du cabinet à recevoir une condamnation pénale directement liée à la loi martiale, ce qui, selon les experts juridiques, pourrait servir de référence pour d'autres procès.

Le tribunal central de Séoul a reconnu Han Duck-soo coupable d'avoir joué un rôle déterminant dans la mise en scène d'une réunion ministérielle qui a facilité la déclaration, qualifiée par le juge d'"insurrection descendante".

Le juge a ajouté que Han Duck-soo avait également discuté de plans visant à bloquer le fonctionnement d’institutions majeures, comme le parlement, dans le cadre de cette insurrection.

Han Duck-soo avait nié toute faute pour l’ensemble des accusations, à l'exception du parjure, déclarant en novembre que, s'il regrettait de ne pas avoir pu empêcher Yoon Suk Yeol de déclarer la loi martiale, il n'avait "jamais donné son accord ni tenté d'aider".

Han Duck-soo a été placé en détention immédiatement après la décision, qui peut faire l'objet d'un appel. L'avocat de l'ancien Premier ministre a déclaré que l'affaire serait portée devant la Cour suprême.

