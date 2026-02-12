 Aller au contenu principal
Corée du Sud-L'ancien ministre de l'Intérieur condamné à 7 ans de prison
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 09:04

(.)

L'ancien ministre sud-coréen Lee Sang-min a été condamné jeudi à sept ans de prison pour son rôle dans la tentative avortée du président Yoon Suk-yeol d'imposer la loi martiale sur le pays en décembre 2024.

Le tribunal du district central de Séoul a jugé coupable Lee Sang-min, 61 ans, d'avoir joué un rôle dans l'insurrection en relayant des instructions à la police et aux pompiers, leur demandant de couper l'accès des médias à l'électricité et à l'eau.

Il s'est également rendu coupable de parjure en niant avoir pris de telles décisions lors du jugement en destitution du président Yoon, a déclaré le juge.

"Utiliser la force contre des titres de presse critiques du gouvernement affaiblit l'opposition publique à l'insurrection, facilitant ainsi la mise en oeuvre du complot", a déclaré le juge Ryu Kyung-jin.

Les procureurs spéciaux avaient requis le mois dernier une peine de prison de 15 ans pour l'ancien ministre de l'Intérieur, arguant que Lee Sang-min avait joué un rôle majeur dans la mise en place de l'insurrection, ce que le principal intéressé nie.

Lee Sang-min est en détention depuis août, à la suite de son arrestation.

C'est le deuxième membre de l'ancien gouvernement du président Yoon à être condamné dans la tentative d'imposer la loi martiale, après la condamnation en janvier à 23 ans de prison de l'ancien Premier ministre, Han Duck-soo.

(Reportage de Kyu-seok Shim; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)

