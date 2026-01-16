Corée du Sud-Important incendie dans un bidonville de Séoul

Près de 300 pompiers luttaient vendredi contre un important incendie qui s'est déclaré dans un bidonville du sud de Séoul, en Corée du Sud, a déclaré un responsable des pompiers.

Aucune victime n'a été signalée pour l'instant mais 47 personnes ont dû être évacuées, a indiqué le responsable.

L'incendie s'est déclaré dans une zone défavorisée du quartier chic de Gangnam, connue sous le nom de village de Guryong, devant être réhabilitée.

Les autorités ont relevé le niveau d'alerte de l'incendie au niveau deux, alors que les pompiers craignent de voir les flammes se propager à une montagne située à proximité, a dit le responsable.

Le ministre sud-coréen de la Sécurité, Yun Ho-jung, a demandé aux responsables de "mobiliser tout le personnel et les équipements disponibles afin de se concentrer pleinement sur le sauvetage des vies humaines et l'extinction de l'incendie", a rapporté l'agence de presse Yonhap.

(Heejin Kim et Kyu-seok Shim; version française Camille Raynaud)