Contre Brest, l’OL a brisé une série vieille de 15 ans

La fin d’une ère. Maxime Gonalons, Anthony Lopes, Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Houssem Aouar, Maxence Caqueret, Rayan Cherki… La liste des joueurs formés à l’Olympique lyonnais est évidemment non exhaustive tant elle est longue. Aujourd’hui, seuls Tolisso et Khalis Merah, de deux générations bien différentes, font partie des joueurs les plus utilisés par Paulo Fonseca.

Une série de 695 matchs consécutifs

Pourtant, contre le Stade brestois (2-1), dimanche, l’aîné était laissé au repos et le second est entré en fin de match. De quoi commencer la rencontre sans aucun joueur formé à l’académie lyonnaise. Il fallait remonter à novembre 2011 pour trouver trace d’une telle anomalie .…

EL pour SOFOOT.com