Congo-Une épidémie d'Ebola confirmée par une agence africaine de santé

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a annoncé vendredi qu'une épidémie d'Ebola avait été confirmée dans la province d'Ituri, en République démocratique du Congo.

L'agence a déclaré dans un communiqué convoquer une réunion d'urgence avec le Congo, l'Ouganda, le Soudan du Sud et des partenaires internationaux afin de renforcer la surveillance transfrontalière, la préparation et les mesures de réponse.

Le CDC a précisé qu'environ 246 cas suspects et 65 décès avaient été signalés, principalement dans les zones sanitaires de Mongwalu et de Rwampara, tandis que quatre décès avaient été signalés parmi les cas confirmés en laboratoire.

Les premiers résultats suggéraient la présence d'une souche du virus non-Zaïre, le séquençage étant en cours pour mieux la caractériser, a ajouté le CDC.

"Le CDC africain s'inquiète du risque de propagation supplémentaire en raison du contexte urbain de Bunia et de Rwampara, des mouvements intenses de population et de la mobilité liée à l'exploitation minière à Mongwalu", a-t-il déclaré.

La fièvre hémorragique Ebola est une maladie grave et souvent mortelle. Elle se transmet par contact direct avec les fluides corporels de personnes infectées, des matériaux contaminés ou des personnes décédées des suites de la maladie, a précisé l'Africa CDC.

(Erikas Mwisi et Nilutpal Timsina; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)