Congo-Le nombre de cas d'Ebola atteint 782, deux nouvelles zones affectées

Le nombre de cas confirmé de contaminations au virus d'Ebola en République démocratique du Congo a augmenté pour atteindre 782 après la comptabilisation de 72 nouveaux cas en 24 heures, l'une des plus fortes augmentations en une seule journée depuis le début de l'épidémie, montrent dimanche des données du gouvernement.

Le nombre de cas confirmés inclut 181 décès, selon le dernier rapport de situation gouvernemental.

Les données montrent que l'épidémie, la 17e que le Congo ait connue, reste circonscrite à trois provinces de l'Est du pays - l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu - mais que des cas ont été aussi confirmés pour la première fois dans les zones sanitaires de Nia-Nia (Ituri) et de Mabalako (Nord-Kivu).

(Rédaction Reuters Congo, version française Gilles Guillaume)