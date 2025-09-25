 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Condamné, Nicolas Sarkozy pourra-t-il assister à PSG-Auxerre samedi ?
information fournie par So Foot 25/09/2025 à 16:00

Condamné, Nicolas Sarkozy pourra-t-il assister à PSG-Auxerre samedi ?

Sarkozy incertain pour le match du PSG !

L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l’a condamné à cinq ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé, comme relayé par Le Monde.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
