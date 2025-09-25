Condamné, Nicolas Sarkozy pourra-t-il assister à PSG-Auxerre samedi ?
Sarkozy incertain pour le match du PSG !
L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l’a condamné à cinq ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé, comme relayé par Le Monde. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer