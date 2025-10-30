Concerts, esport, stars du web... la Paris Games Week revisite sa formule pour attirer un plus large public

Un visiteur joue au jeu vidéo "Street Fighter 6" de l'éditeur Capcom lors de la Paris Games Week le 23 octobre 2024 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Porté par de nouveaux partenaires, le plus grand salon du jeu vidéo en France fait son retour jusqu'à dimanche à la porte de Versailles à Paris, dans une formule encore plus tournée vers les spectacles et la pop-culture.

Pour cette quatorzième édition, raccourcie d'une journée, la fête du jeu vidéo proposera pour la première fois des nocturnes.

Après une soirée inaugurale mercredi lancée par la star d'internet Squeezie et le chanteur Bigflo, le Dôme de Paris accueillera plusieurs soirées et concerts, avec notamment les rappeurs Bigflo & Oli, un spectacle autour de la musique du jeu vidéo français à succès "Clair Obscur: Expedition 33" et des compétitions de esport.

"Depuis le Covid, pour que les gens sortent de chez eux, il faut qu'il y ait une promesse d'expérience très forte", a expliqué à l'AFP James Rebours, président du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell), l'organisateur de l'événement.

La Paris Games Week opère un "redémarrage" après trois éditions post-pandémie où s'est jouée la survie du salon, souligne de son côté Nicolas Vignolles, délégué général du Sell.

Avec comme nouveaux partenaires le groupe Fimalac Entertainment (propriétaire de l'agence artistique Webedia) et le spécialiste de l'organisation de salons GL events, l'édition 2025 "change d'échelle" et "s'élargit à tous les loisirs, que ce soit la musique, les jeux de cartes ou les spectacles", détaille M. Vignolles.

La Paris Games Week héberge ainsi des espaces dédiés aux mangas, au cosplay et jeux de cartes à collectionner, tandis qu'une partie "business" accueillera des conférences et tables rondes sur l'avenir de l'industrie.

Les organisateurs promettent également plus de 200 jeux jouables, répartis dans deux halls du Parc des expositions.

Parmi les titres les plus attendus : "Resident Evil Requiem", "Kirby Air Riders", jeu de course autour du petit héros rond et rose de Nintendo, et "Call of Duty: Black Ops 7", nouvel opus de la série d'Activision.

Les trois grands constructeurs de consoles (Microsoft, Nintendo et Sony) seront sur place, aux côtés des principaux éditeurs de jeux comme Ubisoft, Bandai Namco ou Capcom.

La Switch 2, nouvelle console de Nintendo qui a connu en juin un lancement record, sera également de la partie.

"Cette nouvelle console a embarqué le marché avec elle", s'enthousiasme Charlotte Massicault, directrice des produits multimédias chez Fnac-Darty.

Les organisateurs espèrent une affluence au moins similaire à celle de 2024, qui avait comptabilisé plus de 188.000 entrées.