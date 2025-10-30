 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Concerts, esport, stars du web... la Paris Games Week revisite sa formule pour attirer un plus large public
information fournie par AFP 30/10/2025 à 08:02

Un visiteur joue au jeu vidéo "Street Fighter 6" de l'éditeur Capcom lors de la Paris Games Week le 23 octobre 2024 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Un visiteur joue au jeu vidéo "Street Fighter 6" de l'éditeur Capcom lors de la Paris Games Week le 23 octobre 2024 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Porté par de nouveaux partenaires, le plus grand salon du jeu vidéo en France fait son retour jusqu'à dimanche à la porte de Versailles à Paris, dans une formule encore plus tournée vers les spectacles et la pop-culture.

Pour cette quatorzième édition, raccourcie d'une journée, la fête du jeu vidéo proposera pour la première fois des nocturnes.

Après une soirée inaugurale mercredi lancée par la star d'internet Squeezie et le chanteur Bigflo, le Dôme de Paris accueillera plusieurs soirées et concerts, avec notamment les rappeurs Bigflo & Oli, un spectacle autour de la musique du jeu vidéo français à succès "Clair Obscur: Expedition 33" et des compétitions de esport.

"Depuis le Covid, pour que les gens sortent de chez eux, il faut qu'il y ait une promesse d'expérience très forte", a expliqué à l'AFP James Rebours, président du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell), l'organisateur de l'événement.

La Paris Games Week opère un "redémarrage" après trois éditions post-pandémie où s'est jouée la survie du salon, souligne de son côté Nicolas Vignolles, délégué général du Sell.

Avec comme nouveaux partenaires le groupe Fimalac Entertainment (propriétaire de l'agence artistique Webedia) et le spécialiste de l'organisation de salons GL events, l'édition 2025 "change d'échelle" et "s'élargit à tous les loisirs, que ce soit la musique, les jeux de cartes ou les spectacles", détaille M. Vignolles.

La Paris Games Week héberge ainsi des espaces dédiés aux mangas, au cosplay et jeux de cartes à collectionner, tandis qu'une partie "business" accueillera des conférences et tables rondes sur l'avenir de l'industrie.

Les organisateurs promettent également plus de 200 jeux jouables, répartis dans deux halls du Parc des expositions.

Parmi les titres les plus attendus : "Resident Evil Requiem", "Kirby Air Riders", jeu de course autour du petit héros rond et rose de Nintendo, et "Call of Duty: Black Ops 7", nouvel opus de la série d'Activision.

Les trois grands constructeurs de consoles (Microsoft, Nintendo et Sony) seront sur place, aux côtés des principaux éditeurs de jeux comme Ubisoft, Bandai Namco ou Capcom.

La Switch 2, nouvelle console de Nintendo qui a connu en juin un lancement record, sera également de la partie.

"Cette nouvelle console a embarqué le marché avec elle", s'enthousiasme Charlotte Massicault, directrice des produits multimédias chez Fnac-Darty.

Les organisateurs espèrent une affluence au moins similaire à celle de 2024, qui avait comptabilisé plus de 188.000 entrées.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un employé de Teisseire passe devant l'entrée du site de production du fabricant français de sirops à Crolles, près de Grenoble, dont la fermeture a été annoncée par l'entreprise, en même temps qu'un plan de réorganisation entraînant la suppression de près de 170 emplois, le 20 octobre 2025. ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Désindustrialisation: la CGT dénombre 444 plans sociaux depuis juin 2024
    information fournie par AFP 30.10.2025 09:19 

    La CGT a recensé 444 plans sociaux en France depuis les élections européennes de juin 2024, dont 325 fermetures de sites industriels, a indiqué jeudi la secrétaire générale du syndicat, Sophie Binet. "On est aujourd'hui à 444, mais c'est un recensement très partiel. ... Lire la suite

  • Une carte Pluxee (Crédit: L. Grassin / )
    Pluxee dépasse son objectif de marge pour 2025
    information fournie par Zonebourse 30.10.2025 09:12 

    Pluxee dévoile un résultat net ajusté en hausse de 8,4% à 221 millions d'euros au titre de son exercice 2025, et une marge d'EBITDA récurrent de 36,6%, en progression organique de 230 points de base, nettement supérieure à son objectif de +150 points de base. A ... Lire la suite

  • Des policiers se tiennent près du monte-charge utilisé par des cambrioleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, le 19 octobre 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Vol au Louvre: cinq nouvelles interpellations, annonce la procureure de Paris
    information fournie par AFP 30.10.2025 09:01 

    Cinq nouvelles interpellations, dont un principal suspect, ont eu lieu mercredi soir dans le cadre de l'enquête sur le casse du Louvre, affaire qui a fait le tour de la planète, a annoncé jeudi la procureure de Paris Laure Beccuau sur RTL. Ces nouvelles interpellations ... Lire la suite

  • BURELLE : Les résistances sont proches
    BURELLE : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 30.10.2025 08:59 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank