Concert test d'Indochine : Emmanuel Macron dans la fosse ?

Emmanuel Macron, fan d'Indochine ? En tout cas, le président de la République devrait être dans la fosse le 29 mai prochain, date à laquelle le légendaire groupe français devrait se produire sur scène, à l'AccorHotels Arena à Paris, dans le cadre d'un concert test. L'information est rapportée, jeudi 29 avril, par Le Journal du dimanche, qui indique que le chef de l'État souhaiterait faire de ce concert une sorte de symbole d'un début de retour des « jours heureux », selon la formule promise en mai 2020, et ce, alors que la France entamera une première étape de déconfinement le 3 mai prochain.

Dans le cadre de ce déconfinement - Jean Castex a évoqué la levée du couvre-feu pour juin -, la réouverture du secteur culturel, des salles de cinéma aux musées, en passant par les théâtres et les salles de concert, est particulièrement attendue. De nombreuses personnalités du monde de la musique et du cinéma martèlent depuis des mois leur besoin de reprise d'activité. Mais le retour à la vie normale n'est pas pour tout de suite.

IAM à Marseille ?

Emmanuel Macron doit présenter plus en détail son plan de déconfinement progressif, et sans doute territorialisé, dans un entretien avec la presse régionale à paraître vendredi. Jusqu'à présent, seule a été évoquée la possibilité, si la situation sanitaire le permet, de rouvrir les terrasses et certains lieux culturels à compter du milieu du mois de

... Lire la suite sur LePoint.fr