Conçeicao déjà sur la sellette et Morata sur le départ ?

Sale ambiance.

Un mois à peine après son arrivée à l’AC Milan, et malgré un trophée soulevé (Supercoupe d’Italie), Sérgio Conceição est déjà au bord du précipice . Cela peut sembler paradoxal, mais la position du coach portugais est bel et bien en discussion. En cause : une atmosphère délétère dans le vestiaire d’après la Repubblica et confirmé par Tuttosport . La défaite cinglante contre le Dinamo Zagreb en Ligue des champions (2-1) en serait l’illustration.…

MJ pour SOFOOT.com