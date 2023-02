Commerce extérieur de la France : à côté du gouffre de l'énergie, quels secteurs sont à la fête?

Les achats d'énergie de la France ont fait plonger à 164 milliards d'euros son déficit commercial sur les biens en 2022, un chiffre record, mais n'a pas empêché le secteur des services de cartonner, selon les chiffres publiés mardi 7 février.

Le fret maritime, à l'image de CMA CGM, a été avantagé en 2022 par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Après un déficit record en 2021, la balance des échanges de biens de la France a enregistré un nouveau plongeon historique en 2022, plombée par la facture énergétique, tandis que les services ont affiché un excédent inédit grâce au tourisme et au transport.

"On est malheureusement dans la continuité des années précédentes", a commenté le ministre du Commerce extérieur Olivier Becht au cours d'une conférence de presse, présentant un quasi-doublement du déficit commercial sur les biens à 164 milliards d'euros contre un précédent record de 84,7 milliards en 2021. La France est en déficit chronique depuis vingt ans dans ses échanges de biens avec le reste du monde, le dernier excédent commercial remontant à 2002 selon les chiffres de l'Insee.

Services gagnants

En parallèle de ce déficit record, la France connait un autre fait marquant, dans le secteur des services, qui a enregistré un excédent de 50 milliards d'euros, après avoir déjà atteint un record en 2021 à 36 milliards.

Le secteur du transport, qui englobe notamment le poids lourd du fret maritime CMA CGM, avantagé en 2022 par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, est particulièrement à la fête avec 25 milliards d'euros d'excédent.

C'est aussi le cas des services de voyages (14 milliards d'excédent) "grâce à un rattrapage important du tourisme" après deux années marquées par les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, se félicite le ministère.

Parfums, boissons et avions

En 2022, les secteurs économiques les plus performants à l'exportation ont continué de soutenir la balance commerciale.

Les échanges de parfums et cosmétiques ont rapporté 15 milliards d'euros à la France.

Les produits de parfumerie, de maquillage et de soins du visage "restent en tête des exportations de produits cosmétiques français et contribuent à la très belle croissance du marché", a commenté dans un communiqué la Febea, le syndicat professionnel des entreprises de la cosmétique.

Evolution du solde commercial de la France, de 2013 à 2022 ( AFP / )

La filière boissons (qui comprend notamment les vins et spiritueux) a pour sa part dégagé un excédent commercial de 16 milliards d'euros.

L'aéronautique fait encore mieux avec 23 milliards d'excédent mais le chiffre est "moins bon que ce qu'on pouvait espérer", reconnaît-on au gouvernement. Les carnets de commande des fabricants sont pleins mais les pénuries de composants ralentissent la production, explique-t-on de même source.

Au total, les exportations de biens ont progressé de 18% en 2022 et les importations de 29%.

L'agriculture engrange, la chimie déchante

La "ferme France" est rentable: les exportations de produits agricoles ont augmenté de 37% en 2022, et l'excédent agricole et alimentaire a atteint 10 milliards d'euros, en progression de 2 milliards sur un an.

"Le contexte est assez exceptionnel, lié à la guerre en Ukraine: le prix du blé a énormément augmenté", décrypte pour l'AFP Jean-François Loiseau, le président d'Intercéréales, qui fédère les différentes professions céréalières de France.

Les bons résultats de l'année écoulée sont aussi liés "à la croissance des exportations, notamment vers l'Europe et le Maghreb", ajoute-t-il.

Les exportations agricoles à destination de l'Afrique ont explosé de 135% en 2022, leurs traditionnels fournisseurs russe et ukrainien étant en guerre depuis près d'un an.

Le solde commercial du secteur de la chimie s'est en revanche dégradé, passant d'un excédent de 6 milliards en 2021 à un déficit de 3 milliards en 2022, "en lien avec la forte exposition de l'industrie chimique aux intrants énergétiques", détaille le ministère.