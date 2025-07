Comment Uniqlo a sacrifié les enseignes Princesse Tam Tam et Comptoir des Cotonniers

Chaque mois, ou presque, apporte son lot de mauvaises nouvelles concernant les enseignes de prêt-à-porter françaises. En ce début de mois de juillet, ce sont deux nouvelles marques qui risquent désormais de mettre la clé sous la porte. Princesse Tam Tam et Comptoir des Cotonniers ont en effet été placés en redressement judiciaire, mercredi 2 juillet.

Fast Retailing, le groupe japonais propriétaire de deux marques (et également propriétaire d'Uniqlo) a dit vouloir présenter aux juges un « plan de redressement et un projet de réorganisation socialement responsables » pour « préserver les emplois autant que possible ». Il reste aujourd'hui une centaine de boutiques en France et environ 500 salariés pour les deux firmes.

Le plan prévu par leur propriétaire pourrait déboucher sur la fermeture d'un tiers des magasins. L'ensemble pourrait déboucher sur une fusion des deux marques « dans un modèle de boutiques plus grandes », a précisé le groupe japonais. « C'est un non-sens. Fusionner les deux enseignes est l'inverse de ce qu'il faut faire ! » explique au Monde Frédéric Bouisse, ancien dirigeant de Comptoir des Cotonniers qui pourrait vouloir prendre sa part dans la reconstruction des deux marques. « Je ne peux pas me résoudre à ne rien faire. »

Pourtant, les deux marques auraient pu connaître un destin radicalement différent. Elles sont