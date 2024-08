Comment Reuters a identifié les faiblesses du travail d'une agence de santé

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Ceci est un encadré de USA-POLLUTION/ATSDR-LANDFILL.) par Benjamin Lesser, M.B. Pell, Jaimi Dowdell

Il s'agit d'une agence fédérale de santé peu connue portant un nom peu familier: l'Agence pour les substances toxiques et le registre des maladies (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). Le Congrès l'a créée dans le cadre du Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act de 1980, plus connu sous le nom de loi Superfund, destinée à tenir les pollueurs pour responsables des dégâts les plus toxiques de la nation.

La loi exige que l'agence identifie les risques potentiels pour la santé sur ces sites afin de protéger les personnes qui vivent et travaillent à proximité. Les journalistes de Reuters ont rencontré plusieurs exemples de manquement à la mission de l'ATSDR et ont décidé d'y regarder de plus près. L'intégralité de leur enquête, avec des graphiques, des photos et des vidéos, est disponible à l'adresse suivante: ().

Pour évaluer le travail de l'agence, les journalistes ont examiné 428 rapports sur la santé publiés sur son site web entre 2012 et 2023. Ces rapports contenaient 1 582 conclusions concernant des dommages potentiels sur des sites Superfund ou d'autres préoccupations portées à l'attention de l'agence par des communautés ou des agences gouvernementales.

L'agence produit souvent ces rapports en partenariat avec des agences d'État.

Les journalistes ont examiné la classification des risques établie par l'ATSDR pour chaque conclusion et l'ont classée dans l'une des catégories suivantes: dommage ou dommage potentiel, pas de dommage ou pas de dommage potentiel, conclusions non concluantes. Une poignée de résultats n'ont pas pu être classés.

Quinze personnes spécialisées dans les domaines de l'environnement et de la santé publique ont approuvé la méthodologie de Reuters. Il s'agit d'anciens employés de l'ATSDR, de responsables de la santé environnementale des États, de chercheurs universitaires et de défenseurs de la santé publique.

Les données recueillies dans les rapports, qui peuvent être téléchargées à l'adresse suivante: , ont permis aux journalistes d'obtenir des informations sur les points suivants

La fréquence à laquelle l'agence a déclaré des risques potentiels pour la santé, n'a trouvé aucun risque ou n'a pas émis de conclusion concluante

* La fréquence à laquelle les auteurs ont utilisé des données obsolètes pour étayer leurs conclusions.

* Les rapports dans lesquels les auteurs détaillent les limites sérieuses des données ou de l'analyse qui compromettent leurs conclusions.

Les journalistes ont signalé que les rapports utilisaient des données obsolètes lorsque les conclusions reposaient sur des données datant d'au moins quatre ans. Il n'existe pas de norme fédérale concernant la fraîcheur des données nécessaires pour étayer des évaluations sanitaires telles que celles produites par l'ATSDR. Toutefois, cinq spécialistes de la santé publique et de la réglementation environnementale ont déclaré à Reuters qu'en règle générale, l'utilisation de données datant de quatre ans ou plus donnerait lieu à des conclusions douteuses.