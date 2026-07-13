Comment protéger les mineurs en ligne : les recommandations faites à l'UE

((g-d) Le Dr Jorg M. Fegert, directeur du département de psychiatrie, psychosomatique et d psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent au CHU d'Ulm, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et Maria Melchior, directrice de recherche à l'Inserm, lors de la remise du rapport d'experts sur la sécurité des enfants en ligne, le 13 juillet 2026 à Bruxelles ( AFP / JOHN THYS )

Voici les principales recommandations du comité d'experts européens sur la protection des mineurs en ligne, remises lundi à la Commission européenne.

Des risques indéniables

Les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne peuvent présenter plusieurs types de risques pour le développement et le bien-être des mineurs, soulignent les experts, qui ont planché durant plusieurs mois sur ce sujet, avec l'appui de multiples spécialistes, scientifiques, éducateurs et associations de parents.

Cela inclut le risque d'une utilisation excessive liée à des fonctionnalités addictives, le remplacement d'activités favorables à un bon développement par le temps passé devant des écrans, l'exposition à des contenus dangereux et à des contacts inappropriés.

Les experts rappellent cependant les apports des réseaux sociaux chez les jeunes : ils peuvent contribuer à les former au numérique, les aider à communiquer et à créer des liens, trouver du soutien ou des espaces d'expression, s'engager et apprendre de manière autonome.

Une approche graduée

Les experts recommandent de limiter l'accès aux réseaux sociaux en fonction de l'âge, compte tenu de l'impact que ces risques et bénéfices peuvent avoir à différents stades de développement des enfants et adolescents:

- interdiction de tous types d'écrans aux moins de 3 ans, comme c'est déjà la règle en France.

- interdiction à l'échelle de l'UE de l'accès des moins de 13 ans aux réseaux sociaux et autres services en ligne, y compris les assistants d'intelligence artificielle, à l'exception de "périodes limitées", sous supervision d'un parent ou dans un cadre éducatif.

- les 13-18 ans pourraient accéder aux plateformes qui ont mis en place un système de vérification d'âge efficace, et ont démontré qu'elles sont sûres "par défaut ou à dessein" ("by design"), par exemple en supprimant leurs fonctionnalités les plus addictives.

- les pays de l'UE seraient libres d'instaurer des interdictions d'accès au niveau national au-delà de 13 ans, comme la France qui veut les interdire aux moins de 15 ans.

- à 18 ans, les Européens atteindraient leur "majorité numérique complète", gage d'une totale autonomie, mais avec une vérification d'âge requise pour accéder aux contenus pour adultes, comme les sites pornographiques.

Des conseils pratiques aux familles

Ces recommandations s'accompagnent de conseils pratiques.

Par exemple, les parents devraient interdire les appareils connectés "dans la salle de bain, la chambre à coucher et pendant les repas", garder une attitude bienveillante mais surveiller les comportements à risque, et encourager les enfants à parler de ce qu'ils voient en ligne, sans crainte d'être réprimandés.

Ils sont également appelés à montrer l'exemple "en ne restant pas scotchés devant des écrans en présence d'enfants", et à s'abstenir de publier des images de ces derniers à tout bout de champ.

Les enfants et ados sont invités à "traiter les autres avec le respect que vous attendez d'eux", à "protéger les informations personnelles" et à "réfléchir avant de publier".

Mais aussi à se méfier de ceux qui se présentent comme des amis, ne jamais partager d'images intimes, et signaler tout problème en ligne aux adultes.