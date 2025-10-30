 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Comment Naples a jeté (sans le vouloir) Harry Maguire dans les bras de Manchester United
information fournie par So Foot 30/10/2025 à 11:37

Comment Naples a jeté (sans le vouloir) Harry Maguire dans les bras de Manchester United

Comment Naples a jeté (sans le vouloir) Harry Maguire dans les bras de Manchester United

Remontons le temps, direction 2018.

On est à Naples , dans le sud de l’Italie, et un certain Carlo Ancelotti vient de poser ses valises dans la cité parthénopéenne. Le club, orphelin de Maurizio Sarri parti jouer à « Sarri-ball » à Chelsea après avoir été limogé par son président, Aurelio De Laurentiis, entame une nouvelle ère. Mais dès l’arrivée de Don Carlo, un petit grain de sable vient perturber la dolce vita .…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Paul Scholes met la télé en pause pour son fils
    Paul Scholes met la télé en pause pour son fils
    information fournie par So Foot 30.10.2025 12:30 

    Priorité à la famille. Paul Scholes a décidé de ranger son costume de consultant . Pas par lassitude du foot, mais pour s’occuper de son fils Aiden de 20 ans, atteint d’un autisme sévère .… SF pour SOFOOT.com

  • Pierre Sage et Stéphane Le Mignan n’ont pas apprécié l’ambiance à Saint-Symphorien
    Pierre Sage et Stéphane Le Mignan n’ont pas apprécié l’ambiance à Saint-Symphorien
    information fournie par So Foot 30.10.2025 12:13 

    Quand y en a plus, y en a encore. Le Metz-Lens de ce mercredi (2-0) aurait du n’être que l’histoire de la rédemption messine, conclue par l’obtention du bâton de Bourbotte. Mais le football a encore été mis trois fois en pause pour des insultes, chants homophobes ... Lire la suite

  • Alexis Beka Beka a joué un match professionnel, une première depuis deux ans
    Alexis Beka Beka a joué un match professionnel, une première depuis deux ans
    information fournie par So Foot 30.10.2025 11:41 

    Un retour qui donne le sourire. Deux ans après avoir menacé de mettre fin à ses jours, Alexis Beka Beka a fait son retour dans un match professionnel. Opposé à Heist ce mercredi en huitièmes de finale de Coupe de Belgique, son club du RAAL La Louvière s’est imposé ... Lire la suite

  • Un top 6 de Ligue 1 serré comme jamais en 15 ans
    Un top 6 de Ligue 1 serré comme jamais en 15 ans
    information fournie par So Foot 30.10.2025 10:39 

    La densité de la Farmers League. Au terme de la dixième journée de Ligue 1 ce mercredi soir, la tête du championnat connait une densité incroyable : il n’y que deux points entre le leader parisien (21) et le sixième lensois (19) . Selon Opta, c’est l’écart le plus ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank