Comment Luis Enrique a charmé les entraîneurs d’autres sports
01/10/2025

Depuis le titre parisien en Ligue des champions, personne n’a peut-être plus incarné l’accomplissement du PSG que son entraîneur Luis Enrique. Si son travail a été salué par la majorité des observateurs du monde du foot, qu’en est-il des autres disciplines ? Discussions avec différents techniciens du monde du sport.

Le casting

  • Jérôme Daret : ex-entraîneur de l’équipe de France de rugby à 7, champion olympique.
  • Pascal Donnadieu : 37 ans à la tête de la JSF Nanterre, champion de France 2013, double médaillé olympique comme adjoint en équipe de France de basket
  • Michaël Guigou : entraîneur de l’équipe de France de handball U17, triple champion olympique.
  • Laurent Labit : ex-entraîneur des trois quarts du XV de France, deux fois champion de France comme entraîneur
  • Marc Madiot : manager de la formation cycliste Groupama-FDJ.

Pensez-vous que Luis Enrique laissera une trace dans le sport français dans son ensemble ?

Daret : Un entraîneur qui gagne, comme il a gagné là, laissera forcément une trace. Mais la trace la plus indélébile qu’il va laisser, c’est celle qu’il a construite quand on n’est pas en haut de l’affiche. Comment transformer un groupe en équipe ? Il parle tout le temps de l’équipe, il a tout compris !

Donnadieu : On se doit, tous les techniciens des différents sports, de voir ce qui se passe à droite et à gauche et surtout de voir la manière dont ce type de coach amène son équipe au succès. Les ingrédients qu’il y met et surtout la manière de manager et de driver tout ça.…

Propos recueillis par Julien Faure pour SOFOOT.com

Sport
L'offre BoursoBank