Comment Luis Enrique a charmé les entraîneurs d’autres sports

Depuis le titre parisien en Ligue des champions, personne n’a peut-être plus incarné l’accomplissement du PSG que son entraîneur Luis Enrique. Si son travail a été salué par la majorité des observateurs du monde du foot, qu’en est-il des autres disciplines ? Discussions avec différents techniciens du monde du sport.

Le casting

ex-entraîneur de l’équipe de France de rugby à 7, champion olympique. Pascal Donnadieu : 37 ans à la tête de la JSF Nanterre, champion de France 2013, double médaillé olympique comme adjoint en équipe de France de basket

entraîneur de l’équipe de France de handball U17, triple champion olympique. Laurent Labit : ex-entraîneur des trois quarts du XV de France, deux fois champion de France comme entraîneur

Pensez-vous que Luis Enrique laissera une trace dans le sport français dans son ensemble ?

Daret : Un entraîneur qui gagne, comme il a gagné là, laissera forcément une trace. Mais la trace la plus indélébile qu’il va laisser, c’est celle qu’il a construite quand on n’est pas en haut de l’affiche. Comment transformer un groupe en équipe ? Il parle tout le temps de l’équipe, il a tout compris !

Donnadieu : On se doit, tous les techniciens des différents sports, de voir ce qui se passe à droite et à gauche et surtout de voir la manière dont ce type de coach amène son équipe au succès. Les ingrédients qu’il y met et surtout la manière de manager et de driver tout ça.…

Propos recueillis par Julien Faure pour SOFOOT.com