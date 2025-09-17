Comment le PSG peut-il optimiser Gonçalo Ramos ?

Ousmane Dembélé blessé, la pointe de l’attaque du PSG est promise à Gonçalo Ramos ce mercredi contre l'Atalanta et pour les prochaines semaines. Un profil bien différent dont Luis Enrique se montre moins friand. Alors, l’attaquant portugais devra-t-il rentrer de force dans le carcan, ou le tacticien espagnol saisira-t-il l’opportunité d’innover tactiquement ?

« Le 9 de City, c’est qui ? Son nom, comment s’appelle-t-il ? Son nom, son nom ! Haaland. Voilà. Voilà pourquoi Guardiola joue avec un vrai 9 et pas moi. » La petite phrase, signée Luis Enrique, date de janvier dernier, alors que son PSG s’apprêtait à jouer son avenir européen face au Manchester City de l’un de ses modèles tactiques. Lequel a laissé tomber son amour du « faux neuf » pour succomber aux charmes du serial killer norvégien. Un pas que n’a pas encore franchi l’Asturien, ne considérant jamais Gonçalo Ramos comme une première option dans les rendez-vous à très haute altitude.

Par Tom Binet pour SOFOOT.com