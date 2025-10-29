Comment la Juventus peut-être guérir ?

Huitième de Serie A, quatre matchs sans réussir à marquer - une première depuis 1991 - et aucune victoire depuis le 13 septembre (4‑3 face à l’Inter), la Juventus a fini par trancher : Igor Tudor a dû vider son casier après une nouvelle défaite face à la Lazio (1-0). Le Croate, qui aura dirigé dix clubs en dix saisons, n’a pas réussi à imposer sa patte et, au‑delà de son cas personnel, c’est tout un club qui doit se reconstruire. Entre recrues décevantes, jeunesse surexposée et manque de vision, la Vieille Dame doit enfin retrouver une direction.

→ Réfléchir avant de choisir son nouveau coach

Depuis son dernier Scudetto en 2019‑2020, la Juve a connu cinq entraîneurs : Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri, Paolo Montero (interim), Thiago Motta et donc Igor Tudor. Une valse qui n’a fait que brouiller un peu plus le message. Aujourd’hui, Luciano Spalletti semble tenir la corde pour pour remettre de l’ordre dans tout ça. Champion surprise avec Naples en 2022-2023, le coach italien a depuis dirigé la sélection, sans grand succès. Il pourrait ramener la rigueur qu’il manque aux Bianconeri , et une philosophie claire, basée sur la maîtrise et la circulation du ballon. En attendant, l’équipe affronte l’Udinese ce mercredi, sous la houlette de l’intérimaire Massimo Brambilla, histoire de souffler avant de trancher. Et pour une fois, la Juve semble décidée à réfléchir avant d’agir.

→ Changer de système

Sous Tudor, le 3‑5‑2 a fini par ressembler à un 3‑5‑bof. Des lignes trop étirées, des pistons à bout de souffle, une attaque coupée du reste : la Juve n’a jamais semblé à l’aise. Le système doit évoluer. Et avec Spalletti, habitué de la défense à quatre, le changement devrait venir. Opter pour un back-four devrait offrir plus d’équilibre et de liberté au joueurs de couloir, notamment comme Fabio Conceição, qui n’a pas encore été pleinement utilisé. Quand une équipe reste quatre matchs sans marquer, ce n’est pas seulement un souci d’adresse : c’est une panne d’inspiration.…

Par Cyprien du Brusle pour SOFOOT.com