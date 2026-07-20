Comment l'Argentine va-t-elle vivre sans Messi ?

Face à l’Espagne, en finale de la Coupe du monde 2026, Lionel Messi a peut-être disputé son dernier match en sélection. De quoi interroger sur le futur de l’Argentine sans son numéro 10.

En larmes, le regard vers les tribunes, Lionel Messi s’est résigné. Résigné concernant la défaite argentine en finale de Coupe du monde, mais également pour sa carrière internationale. Durant ce mois nord-américain, La Pulga avait en effet retrouvé une seconde jeunesse à 39 ans, en secouant les défenses adverses comme des cocotiers pour sortir sa sélection de sérieux bourbiers (huit buts). Avec pour mission, d’amener sa bande de loubards jusqu’à un second sacre consécutif, pourtant pas vraiment attendu à l’aube du tournoi. Mais le rêve s’est arrêté sur une volée de Ferran Torres à New York, ramenant l’ Albiceleste à la réalité, et à une question : comment vivre sans Lionel Messi ?

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Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com