 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Comment John Textor peut-il revenir à Lyon ?
information fournie par So Foot 29/01/2026 à 08:49

Comment John Textor peut-il revenir à Lyon ?

Comment John Textor peut-il revenir à Lyon ?

Révoqué de son poste de directeur d’Eagle Group, John Textor ne remettra jamais les pieds dans les bureaux de l’Olympique lyonnais. Mais comme il avait l’air de vraiment vouloir revenir dans la capitale des Gaules, on lui a trouvé six façons d’y revenir.

→ Racheter Lyon-La Duchère

Si l’Eagle groupe ne veut plus de lui à l’OL, que Textor se rassure. Son amour pour Lyon n’ayant pas d’égal, il va pouvoir se rabattre sur… le club de Lyon-La Duchère ! Actuellement en National 3, la deuxième équipe de la ville a tout pour faire une success story comme les adorent les Américains. Rétrogradé en 2023 pour cause de problèmes financiers, le club a mis sa société en sommeil, mais ce n’est certainement pas le genre de choses qui font peur à John Textor. En revanche, il faudra batailler avec Jean-Christophe Vincent, l’actuel président, pour le convaincre d’embarquer le club dans un tel projet. Lyon-La Duchère est en tout cas actuellement cinquième du groupe H de N3, à 6 points du leader, mais avec un match en moins. Une montée, et Textor jette un œil ?

→ Prendre un avion

John Textor est un homme pressé. Toujours dans les affaires, l’ex-boss lyonnais n’a certainement pas le temps de prendre lui-même ses billets d’avion, alors, grands seigneurs, on lui a dégoté deux trajets aux petits oignons en fonction de sa géolocalisation, en Floride ou à Rio de Janeiro. Au départ de Miami, le « cow-boy » peut s’envoler en classe business pour la modique somme d’un peu moins de 6 000 euros à la mi-mars, parfait pour la phase finale de Ligue Europa, et rejoindre Lyon avec une escale à Paris, juste le temps d’une bise à son pote Nasser. Au départ de Rio, toujours en business, John le Brésilien n’aura cette fois-ci besoin que d’un peu moins de 4 000 euros pour rejoindre la Rhône, toujours en passant par Paris. Départ en soirée à chaque fois évidemment, puis retour aux aurores pour aller choper une correspondance. Air France souhaite un bon voyage à M. Textor.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De Zerbi, le grand perdant
    De Zerbi, le grand perdant
    information fournie par So Foot 29.01.2026 13:05 

    Noyé à Bruges et piteusement éliminé de Ligue des champions, l'Olympique de Marseille a vécu une soirée cauchemardesque en Belgique. Une nouvelle pierre dans le jardin de Roberto De Zerbi, dont le mandat sur la Canebière apparaît de moins en moins flamboyant. Il ... Lire la suite

  • Open d'Australie
    Tennis-Sabalenka écarte Svitolina et file en finale de l'Open d'Australie
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:03 

    par Ian Ransom La Biélorusse Aryna Sabalenka a facilement battu l'Ukrainienne Elina Svitolina (6-2, 6-3) jeudi pour ‍rejoindre la finale de l'Open d'Australie pour la quatrième fois, lors d'une confrontation dominée par l'enjeu diplomatique. En finale, la première ... Lire la suite

  • Entre Karim Benzema et Al-Ittihad, ça sent le roussi
    Entre Karim Benzema et Al-Ittihad, ça sent le roussi
    information fournie par So Foot 29.01.2026 12:55 

    Les histoires d’argent finissent mal, en général. Selon les informations de L’Équipe , Karim Benzema bouderait Al-Ittihad. La raison ? L’offre de prolongation de contrat proposée ne serait pas suffisante aux yeux du Ballon d’or 2022. Initiée par Michael Emenalo, ... Lire la suite

  • Luis Enrique peste contre le calendrier du PSG en Ligue des champions
    Luis Enrique peste contre le calendrier du PSG en Ligue des champions
    information fournie par So Foot 29.01.2026 12:49 

    Sign the contract big boy ! Après le nul contre Newcastle (1-1) et une bascule dans la zone barrages, l’Espagnol a encore sorti la sulfateuse contre le parcours européen de son équipe. « C’est catastrophique » , a-t-il lâché en parlant non pas du PSG, mais du niveau ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank