Comment John Textor peut-il revenir à Lyon ?

Révoqué de son poste de directeur d’Eagle Group, John Textor ne remettra jamais les pieds dans les bureaux de l’Olympique lyonnais. Mais comme il avait l’air de vraiment vouloir revenir dans la capitale des Gaules, on lui a trouvé six façons d’y revenir.

→ Racheter Lyon-La Duchère

Si l’Eagle groupe ne veut plus de lui à l’OL, que Textor se rassure. Son amour pour Lyon n’ayant pas d’égal, il va pouvoir se rabattre sur… le club de Lyon-La Duchère ! Actuellement en National 3, la deuxième équipe de la ville a tout pour faire une success story comme les adorent les Américains. Rétrogradé en 2023 pour cause de problèmes financiers, le club a mis sa société en sommeil, mais ce n’est certainement pas le genre de choses qui font peur à John Textor. En revanche, il faudra batailler avec Jean-Christophe Vincent, l’actuel président, pour le convaincre d’embarquer le club dans un tel projet. Lyon-La Duchère est en tout cas actuellement cinquième du groupe H de N3, à 6 points du leader, mais avec un match en moins. Une montée, et Textor jette un œil ?

→ Prendre un avion

John Textor est un homme pressé. Toujours dans les affaires, l’ex-boss lyonnais n’a certainement pas le temps de prendre lui-même ses billets d’avion, alors, grands seigneurs, on lui a dégoté deux trajets aux petits oignons en fonction de sa géolocalisation, en Floride ou à Rio de Janeiro. Au départ de Miami, le « cow-boy » peut s’envoler en classe business pour la modique somme d’un peu moins de 6 000 euros à la mi-mars, parfait pour la phase finale de Ligue Europa, et rejoindre Lyon avec une escale à Paris, juste le temps d’une bise à son pote Nasser. Au départ de Rio, toujours en business, John le Brésilien n’aura cette fois-ci besoin que d’un peu moins de 4 000 euros pour rejoindre la Rhône, toujours en passant par Paris. Départ en soirée à chaque fois évidemment, puis retour aux aurores pour aller choper une correspondance. Air France souhaite un bon voyage à M. Textor.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com