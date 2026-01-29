L’OM va payer très cher sa défaite à Bruges

À s’en manger les doigts, littéralement. Le vol retour vers Paris aurait coûté moins cher avec ce chèque. Giflés à Bruges (3-0) dans un match déjà indigeste, les Marseillais tenaient pourtant encore leur qualification grâce aux résultats des autres terrains . Jusqu’à ce que la soirée bascule dans les dernières secondes du Benfica-Real Madrid (4-2). Un but de gardien, celui d’Anatoliy Trubin, et Marseille dégringole de la 24 e à la 25 e place. Dindon officiel de la farce européenne, éliminé à un souffle des barrages.

L’addition salée

Sportivement cruel, économiquement douloureux. Cette élimination prive l’OM de plusieurs chèques : 1 million d’euros de prime, 275 000 euros liés au classement, 2,1 million potentiels pour une victoire (ou 700 000 euros pour un nul) lors de la dernière journée. Au total, 3,375 millions d’euros de manque à gagner, sans compter les recettes d’un barrage à domicile face à l’Inter ou au Real Madrid, qui se sont envolées en même temps que la tête de Trubin. Et dans le scénario le plus optimiste, une qualification en huitièmes aurait même pu rapporter 11 millions d’euros supplémentaires.…

MH pour SOFOOT.com