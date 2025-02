information fournie par So Foot • 19/02/2025 à 13:21

Comment Jamel Debbouze peut qualifier Brest contre le PSG

La sortie de Mercato nous le confirme : le foot français est bien plus savoureux quand il est porté sur grands écrans. Si Tristan Séguéla et Jamel Debbouze s’étaient penchés sur la confrontation entre le PSG et Brest, le miracle se serait produit. Attention, dystopie à venir.

« Mesdames et Messieurs, après le succès de Tapie , où j’ai évoqué l’histoire d’amour entre l’homme d’affaires et l’OM, et de Mercato , dans lequel j’ai fait jouer un agent réaliste à Jamel Debbouze, je vous propose un nouveau film à produire , a expliqué le réalisateur Tristan Séguéla aux personnes à convaincre pour financer sa nouvelle idée. J’aimerais repartir avec Jamel pour ce projet expliquant les succès des valeureux brestois. Leur histoire mérite d’être racontée de manière romanesque ! Voici le scénario. »

Septembre 2022 – Maison de Youcef Belaïli

Un plan séquence permet de déambuler entre les assiettes et les verres cassés sur le sol de l’habitation. Des mégots s’entassent sur des meubles brinquebalants, tandis que des portes sont tout simplement détruites. Sur le canapé, Youcef Belaïli (interprété par Karim Leklou) parle au téléphone, la caméra s’arrête sur lui.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com