Comment Henri IV a relancé Kylian Mbappé

Serait-on en train d’assister à la renaissance de Kylian Mbappé ? Excellent avec le Real Madrid depuis le début de l’année, le Français retrouve un niveau plus qu’encourageant après des mois de galères. En parlant de renaissance, Henri IV n’est pas pour rien dans la résurrection de Kyk’s.

Henri IV peut avoir des enfants

Henri IV, premier roi de France et de Navarre, atteint d’une malformation congénitale des organes reproducteurs connue sous le nom d’hypospadias, n’a pu être en état de se reproduire qu’à partir de ses 40 ans, à la suite d’une opération. Libéré grâce aux prouesses de la médecine, le Vert Galant s’est empressé de rattraper le temps perdu en ayant six enfants avec sa seconde femme, Marie de Médicis (et un tas d’autres avec différentes amantes). Le premier de ses descendants légitimes est donc Louis de France, qui deviendra Louis XIII, lors de son couronnement, après l’assassinat de son père en 1610.

Avènement du style Louis XIII et du canapé

Avec son règne naît le style Louis XIII, un style décoratif qui va opérer la transition entre la Renaissance et la période baroque. C’est à cette époque que le canapé dans sa forme moderne va apparaître. « À cette époque, les canapés, alors dotés d’accoudoirs et de rembourrage dans les assises, étaient considérés comme une commodité pour la conversation à cause du confort qu’ils offraient déjà. Ces anciens canapés avaient des formes assez sobres et étaient constitués d’une structure en bois avec des revêtements de cuir repoussé, de tissu et de tapisserie luxueusement décorée » , établit le site canape.in.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com