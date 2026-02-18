Comment Galatasaray est devenu un refuge pour espoirs déçus

Mardi soir, Galatasaray a secoué la Juventus. Une équipe qui n'est plus depuis longtemps celles de pré-retraités mais animée par des joueurs comme Noa Lang, Sacha Boey ou Lucas Torreira. Tant d'anciens espoirs qui n'ont pas su s'imposer chez les cadors traditionnels du continent mais qui font désormais le bonheur du Cimbom.

Galatasaray sait très bien qui lui a permis de coller cette gifle retentissante à la Juventus en barrage aller de Ligue des champions (5-2). Il le doit notamment à des mecs plus ou moins jeunes qui ont dû se résoudre à reculer pour mieux claquer. La marque est bien nette : les Stambouliotes ont inscrit pour la première fois cinq buts en Ligue des champions quand les Turinois n’en avait pas encaissé autant depuis 68 ans. Deux des cinq doigts sur la joue italienne appartiennent à Noa Lang, repêché en prêt après un échec cuisant à Naples, et qui est allé de son doublé sous ses nouvelles couleurs. L’auriculaire que vous voyez là ? Il est à Sacha Boey, l’autre recrue phare du dernier mercato stambouliote, joueur que le Cibom avait vendu pour 30 millions d’euros en janvier 2024 au Bayern, avant de se voir confier la tâche de le relancer en prêt cet hiver.

Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com