Comment Franck Haise a redressé le Stade Rennais

L’important c’est les trois points, demandez à Franck Haise ! Débarqué en Bretagne fin février dernier, l’ancien coach du RC Lens a plus que relancé le Stade Rennais depuis huit mois. Non content de l’avoir qualifié en Europe, il en a aussi fait l’une des meilleures équipes de Ligue 1 sur l’année 2026 , sur le papier au moins. En témoigne son probant succès face à Strasbourg (3-0).

15 succès en 2026

Car si Rennes continue d’être frustrant par séquence, lâchant des points à droite à gauche, les Armoricains viennent de glaner leur 15e victoire de l’année civile en championnat, de quoi en faire la deuxième meilleure écurie du pays sur la période , pour devancer Lens (14) puis Lyon et Monaco (13 chacun).…

JF pour SOFOOT.com