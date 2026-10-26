 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Comment Franck Haise a redressé le Stade Rennais
information fournie par So Foot 26/10/2026 à 09:41

Ajouter Boursorama à vos sources

Comment Franck Haise a redressé le Stade Rennais

Comment Franck Haise a redressé le Stade Rennais

L’important c’est les trois points, demandez à Franck Haise ! Débarqué en Bretagne fin février dernier, l’ancien coach du RC Lens a plus que relancé le Stade Rennais depuis huit mois. Non content de l’avoir qualifié en Europe, il en a aussi fait l’une des meilleures équipes de Ligue 1 sur l’année 2026 , sur le papier au moins. En témoigne son probant succès face à Strasbourg (3-0).

15 succès en 2026

Car si Rennes continue d’être frustrant par séquence, lâchant des points à droite à gauche, les Armoricains viennent de glaner leur 15e victoire de l’année civile en championnat, de quoi en faire la deuxième meilleure écurie du pays sur la période , pour devancer Lens (14) puis Lyon et Monaco (13 chacun).…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PSG-Lyon : le véritable événement de la soirée
    PSG-Lyon : le véritable événement de la soirée
    information fournie par So Foot 26.10.2026 13:18 

    Pour la deuxième saison consécutive, la cérémonie du Ballon d'or cherchera à faire de l'ombre à un choc de Ligue 1, la faute à des matchs reportés pour des raisons bien diverses. Après OM-PSG l'an dernier, c'est PSG-Lyon qui devrait subir la loi du plus gros individuel ... Lire la suite

  • Le trophée du Ballon d'Or ( AFP / FRANCK FIFE )
    Foot: Ballon d'Or du suspense pour l'édition 2026
    information fournie par AFP 26.10.2026 13:17 

    Les projecteurs seront braqués lundi sur Londres et la cérémonie du Ballon d'Or pour lequel les candidats se bousculent au portillon, du local de l'étape Harry Kane à Kylian Mbappé et Lamine Yamal, un suspense qui s'étend jusqu'au trophée féminin en l'absence d'Aitana ... Lire la suite

  • Un gardien marque sur coup franc en D2 russe
    Un gardien marque sur coup franc en D2 russe
    information fournie par So Foot 26.10.2026 13:05 

    Rogério Ceni a fait des petits. Des portiers buteurs, c’est rare, mais des portiers buteurs sur coup franc , c’est exceptionnel. Pour voir pareil exploit, il faut aller creuser en D2 russe avec le gardien Aleksandr Selikhov qui a marqué un but dont il se souviendra ... Lire la suite

  • Les supporters de Lens privés de derby par leur propre club ?
    Les supporters de Lens privés de derby par leur propre club ?
    information fournie par So Foot 26.10.2026 12:47 

    Le feu, ça brûle. Un derby sans supporters dans le parcage , c’est moins fun, mais c’est ce qui risque d’arriver ce vendredi entre Lille et Lens. En cause, les supporters lensois qui, selon nos confrères de La Voix du Nord , devraient être interdits de déplacement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank