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Le maire de Marseille déteste le nouveau logo de l’OM
information fournie par So Foot 23/04/2026 à 20:19

Le maire de Marseille déteste le nouveau logo de l’OM

Le maire de Marseille déteste le nouveau logo de l’OM

Une ville à part, définitivement. Deux semaines après le changement, le nouveau logo de l’Olympique de Marseille ne passe toujours pas. Si les supporters ont été les premiers à critiquer cette mise à jour, c’est au tour de Benoît Payan, maire socialiste de la cité phocéenne d’envoyer un scud à la direction du club.

« Il est horrible ! »

Interrogé sur le sujet par BFM Marseille Provence, le Socialiste n’y est pas allé par quatre chemins : « Il est horrible ! J’en ai vu des logos, mais des logos aussi laids, jamais. […] Je pense qu’il ne correspond pas tout à fait à l’Olympique de Marseille. Certains me disent qu’on va s’y habituer, oui on s’habitue à tout, mais moi il ne me plaît pas. » Alors, Stéphane Richard, nouveau président de l’OM, va-t-il écouter son maire ? Ce dernier ne compte, en tout cas, pas en rester là : « C’est une erreur, ils ont fait une erreur. Et je pense qu’il faut la réparer. »…

EL pour SOFOOT.com

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