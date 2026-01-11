Deux joueurs de Nice vont demander une résiliation de leur contrat

Encore un sombre jeudi en prévision à Nice ? En situation d’arrêt de travail depuis fin novembre et un calvaire vécu au retour de Lorient, Jérémie Boga et Terem Moffi ont fait appel à la commission juridique de la LFP. Selon L’Équipe , l’instance devrait se prononcer sur une éventuelle résiliation de leurs contrats. Insultés et molestés à leur retour de Lorient, les deux joueurs estiment que leur sécurité n’a pas été garantie ce soir-là par leur club. Ils avaient porté plainte contre X et n’ont pas repris l’entraînement depuis. Ils sont sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2027.

Une issue devrait être trouvée

Le canard précise que la commission juridique de la LFP devra établir la responsabilité du club dans l’affaire. David Terrier, président de l’Unfp, précise : « Nous avons tout de suite apporté notre soutien à Jeremie et Terem. Parce que les supporters, s’ils ont le droit de critiquer, ont ici franchi des limites inacceptables. Ce que nous constatons aujourd’hui, c’est qu’il y a une rupture. Ce ne sont pas des démarches opportunistes. Des professionnels de santé ont acté que compte tenu de leur état, il fallait prolonger leurs arrêts de travail. Nous sommes ici dans le cas de deux joueurs, et il faut le respecter, qui ne se sentent pas capables psychologiquement de rejouer à Nice. Il faut trouver une solution. » Les prud’hommes pourront également être saisis.…

UL pour SOFOOT.com