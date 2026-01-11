Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Naples et McTominay reviennent sur l'Inter
information fournie par So Foot•11/01/2026 à 22:45
Naples et McTominay reviennent sur l'Inter
Inter 2-2 Naples
Buts : Dimarco (9
e
) et Çalhanoğlu (SP, 73
e
) pour l’Inter // McTominay (26
e
et 81
e
) pour le Napoli
Le LOSC et l'OL ont livré une belle bataille à Pierre-Mauroy, mais c'est le crack brésilien, pour son premier match sous son nouveau maillot, qui a eu le dernier mot (1-2). Lille 1-2 Lyon Buts : Ngoy (28 e ) pour le LOSC // A. Moreira (1 re ) & Endrick (42
Malgré le retour de Kylian Mbappé, le FC Barcelone a conservé son titre en Supercoupe d'Espagne dimanche en Arabie saoudite au terme d'une finale haletante face au Real Madrid (3-2), dont l'entraîneur Xabi Alonso se retrouve plus que jamais menacé. Cette défaite ...
Lire la suite
Encore un sombre jeudi en prévision à Nice ? En situation d’arrêt de travail depuis fin novembre et un calvaire vécu au retour de Lorient, Jérémie Boga et Terem Moffi ont fait appel à la commission juridique de la LFP. Selon L’Équipe , l’instance devrait se prononcer ...
Lire la suite
Au terme d'un match fou à Djeddah, le Barça d'un grand Raphinha s'adjuge le Clásico. Barcelone 3-2 Real Madrid Buts : Raphinha (36 e et 73 e ) et Lewandowski (45 e +4) pour le Barça // Vinícius (45 e +2) et Garcia (45 e +6) pour le Real Expulsion : De Jong (90 ...
Lire la suite
