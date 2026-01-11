Le Barça de Raphinha mystifie le Real et rentre avec la Supercoupe
Au terme d'un match fou à Djeddah, le Barça d'un grand Raphinha s'adjuge le Clásico.
Barcelone 3-2 Real Madrid
Buts : Raphinha (36 e et 73 e ) et Lewandowski (45 e +4) pour le Barça // Vinícius (45 e +2) et Garcia (45 e +6) pour le Real
Expulsion : De Jong (90 e ) côté blaugranas …
