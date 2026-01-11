 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Barça de Raphinha mystifie le Real et rentre avec la Supercoupe
information fournie par So Foot 11/01/2026 à 22:11

Le Barça de Raphinha mystifie le Real et rentre avec la Supercoupe

Le Barça de Raphinha mystifie le Real et rentre avec la Supercoupe

Au terme d'un match fou à Djeddah, le Barça d'un grand Raphinha s'adjuge le Clásico.

Barcelone 3-2 Real Madrid

Buts : Raphinha (36 e et 73 e ) et Lewandowski (45 e +4) pour le Barça // Vinícius (45 e +2) et Garcia (45 e +6) pour le Real

Expulsion : De Jong (90 e ) côté blaugranas

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Endrick qualifie l'OL dans un gros combat face à Lille
    Endrick qualifie l'OL dans un gros combat face à Lille
    information fournie par So Foot 11.01.2026 23:11 

    Le LOSC et l'OL ont livré une belle bataille à Pierre-Mauroy, mais c'est le crack brésilien, pour son premier match sous son nouveau maillot, qui a eu le dernier mot (1-2). Lille 1-2 Lyon Buts : Ngoy (28 e ) pour le LOSC // A. Moreira (1 re ) & Endrick (42

  • La joie de Raphinha, auteur d'un doublé pour Barcelone contre le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne le 11 janvier 2026 à Jeddah ( AFP / Fadel SENNA )
    Supercoupe d'Espagne: le Barça conserve son titre dans la souffrance, Xabi Alonso en péril
    information fournie par AFP 11.01.2026 23:00 

    Malgré le retour de Kylian Mbappé, le FC Barcelone a conservé son titre en Supercoupe d'Espagne dimanche en Arabie saoudite au terme d'une finale haletante face au Real Madrid (3-2), dont l'entraîneur Xabi Alonso se retrouve plus que jamais menacé. Cette défaite ... Lire la suite

  • Deux joueurs de Nice vont demander une résiliation de leur contrat
    Deux joueurs de Nice vont demander une résiliation de leur contrat
    information fournie par So Foot 11.01.2026 22:54 

    Encore un sombre jeudi en prévision à Nice ? En situation d’arrêt de travail depuis fin novembre et un calvaire vécu au retour de Lorient, Jérémie Boga et Terem Moffi ont fait appel à la commission juridique de la LFP. Selon L’Équipe , l’instance devrait se prononcer ... Lire la suite

  • Naples et McTominay reviennent sur l'Inter
    Naples et McTominay reviennent sur l'Inter
    information fournie par So Foot 11.01.2026 22:45 

    Inter 2-2 Naples Buts : Dimarco (9 e ) et Çalhanoğlu (SP, 73 e ) pour l’Inter // McTominay (26 e et 81 e ) pour le Napoli Expulsion : Conte (71 e ) côté milanais … UL pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank