information fournie par So Foot • 11/01/2026 à 22:11

Le Barça de Raphinha mystifie le Real et rentre avec la Supercoupe

Au terme d'un match fou à Djeddah, le Barça d'un grand Raphinha s'adjuge le Clásico.

Barcelone 3-2 Real Madrid

Buts : Raphinha (36 e et 73 e ) et Lewandowski (45 e +4) pour le Barça // Vinícius (45 e +2) et Garcia (45 e +6) pour le Real

Expulsion : De Jong (90 e ) côté blaugranas …

UL pour SOFOOT.com