 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Comme le Real Madrid, ils sont snobés dans la liste de l'Espagne
information fournie par So Foot 26/05/2026 à 14:03

Comme le Real Madrid, ils sont snobés dans la liste de l'Espagne

Comme le Real Madrid, ils sont snobés dans la liste de l'Espagne

Si le Real Madrid et Dean Huijsen accusent le coup de ne pas être au rendez-vous du Mondial cet été, ils sont loin d'être les seuls à avoir été laissé sur le carreau par Luis de la Fuente. Villarreal, le Real Betis ou Côme, nombreux sont les clubs qui auraient pu intégrer la liste espagnole. Tour d'horizon.

→ Hector Bellerín, snobé jusqu’au bout (Real Betis)

Indéboulonnable de la défense du Real Betis cette saison, hormis en cas de blessures, Hector Bellerín ne connaîtra pas son premier tournoi majeur avec la Roja cet été. Avec seulement quatre capes avec l’Espagne dans sa carrière, le natif de Calella était loin de jouer les premiers rôles dans l’esprit de Luis de la Fuente pour le poste d’arrière droit. Reste les regrets de ne pas voir sa coupe mulet et son ouverture d’esprit parader devant Donald Trump.

→ David Soria, la muraille du Colisée (Getafe)

Si l’Espagne avait pu aligner un onze uniquement de gardien, David Soria y aurait été sans la moindre hésitation. Grand artisan de la qualification en Ligue Conférence de Getafe cette saison, celui qui porte la tunique geta depuis 2018 n’a jamais été appelé avec l’Espagne. Mais avec 12 clean-sheets, 38 buts encaissés en 38 matchs de Liga, il se positionne comme l’un des tous meilleurs portiers du championnat espagnol de l’exercice 2025-2026.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pic de chaleur à Nantes le 27 mai 2026 ( AFP / Loic VENANCE )
    La France suffoque sous le "dôme de chaleur", 13 départements en vigilance orange
    information fournie par AFP 27.05.2026 13:32 

    "Exceptionnel, historique, inédit": avec 13 départements en alerte orange canicule et des pointes annoncées à 38-39°C, la France croule sous la chaleur en cette fin mai et l'heure est déjà à la vigilance pour les plus fragiles. Sous l'effet d'un "dôme de chaleur" ... Lire la suite

  • Le bel hommage au Camp Nou pour Alexia Putellas
    Le bel hommage au Camp Nou pour Alexia Putellas
    information fournie par So Foot 27.05.2026 13:31 

    Départ en fanfare. Le Barça rendait hommage ce mercredi à sa star Alexia Putellas , dont le départ du club catalan a été annoncé mardi soir. La double Ballon d’or a eu le droit à une cérémonie d’adieu au Camp Nou, après 14 années de beaux et loyaux services sous ... Lire la suite

  • Oui, cette finale de Ligue Conférence vaut le détour
    Oui, cette finale de Ligue Conférence vaut le détour
    information fournie par So Foot 27.05.2026 13:26 

    Alors que la finale de Ligue Conférence peine à déchaîner les foules et que l'on est pas certain que tout le monde se bloque devant son téléviseur pour voir Crystal Palace et le Rayo Vallecano se disputer une coupe continentale, voici quelques éléments essentiels ... Lire la suite

  • Ayyoub Bouaddi : pour la gloire de ses terres
    Ayyoub Bouaddi : pour la gloire de ses terres
    information fournie par So Foot 27.05.2026 13:07 

    Après les pourparlers, les rumeurs et les questions, Ayyoub Bouaddi va officiellement disputer sa première Coupe du monde sous le maillot du Maroc. Annoncé comme le futur de l’équipe de France et adulé par la Ligue 1 après deux saisons sur les terrains, le petit ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank