Comme le Real Madrid, ils sont snobés dans la liste de l'Espagne

Si le Real Madrid et Dean Huijsen accusent le coup de ne pas être au rendez-vous du Mondial cet été, ils sont loin d'être les seuls à avoir été laissé sur le carreau par Luis de la Fuente. Villarreal, le Real Betis ou Côme, nombreux sont les clubs qui auraient pu intégrer la liste espagnole. Tour d'horizon.

→ Hector Bellerín, snobé jusqu’au bout (Real Betis)

Indéboulonnable de la défense du Real Betis cette saison, hormis en cas de blessures, Hector Bellerín ne connaîtra pas son premier tournoi majeur avec la Roja cet été. Avec seulement quatre capes avec l’Espagne dans sa carrière, le natif de Calella était loin de jouer les premiers rôles dans l’esprit de Luis de la Fuente pour le poste d’arrière droit. Reste les regrets de ne pas voir sa coupe mulet et son ouverture d’esprit parader devant Donald Trump.

→ David Soria, la muraille du Colisée (Getafe)

Si l’Espagne avait pu aligner un onze uniquement de gardien, David Soria y aurait été sans la moindre hésitation. Grand artisan de la qualification en Ligue Conférence de Getafe cette saison, celui qui porte la tunique geta depuis 2018 n’a jamais été appelé avec l’Espagne. Mais avec 12 clean-sheets, 38 buts encaissés en 38 matchs de Liga, il se positionne comme l’un des tous meilleurs portiers du championnat espagnol de l’exercice 2025-2026.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com