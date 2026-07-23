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Comme la Russie, les Etats-Unis veulent déployer des centrales nucléaires flottantes en pleine mer
information fournie par Boursorama avec Media Services 23/07/2026 à 14:18
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Une seule centrale de ce type n'existe pour l'heure dans le monde, en Sibérie orientale.

La barge "Academy Lomonosov" porte l'unique centrale nucléaire flottante actuellement en service dans le monde (illustration) ( Ritzau Scanpix / TIM KILDEBORG JENSEN )

La barge "Academy Lomonosov" porte l'unique centrale nucléaire flottante actuellement en service dans le monde (illustration) ( Ritzau Scanpix / TIM KILDEBORG JENSEN )

Pour assouvir un appêtit vorace en énergie, les Etats-Unis pourraient se tourner vers la mer. Le gendarme américain des projets énergétiques maritimes a indiqué mercredi 22 juillet avoir mis en place un accord-cadre en vue du déploiement futur de réacteurs nucléaires en mer, traduction dans les faits de la volonté de l'administration Trump d'augmenter considérablement la production d'énergie nucléaire.

Bien qu'aucun projet commercial ne soit encore prévu ou approuvé, ces centrales nucléaires flottantes suscitent un intérêt croissant. La Russie exploite actuellement la seule centrale de ce type, l'Akademik Lomonossov, à l'extrême est du pays, en Sibérie orientale . Conçue et exploitée par le géant russe du nucléaire Rosatom, cette barge titanesque de plus de 21.000 tonnes a été mise en service fin 2019, avec une puissance de 2x35MWe.

Sécurité énergétique

La Marine Minerals Administration (MMA), chargée de superviser l'exploitation des ressources minérales et les projets dans les zones maritimes au large des Etats-Unis, a ainsi annoncé avoir signé un accord avec le régulateur américain du nucléaire, la Nuclear regulatory commission (NRC). "Des systèmes de réacteurs sous-marins ont été déployés en toute sécurité dans des applications navales pendant des décennies, ce qui démontre leur potentiel en tant que source d'énergie fiable dans des environnements marins exigeants" , a affirmé le directeur par intérim de la MMA, Matt Giacona. Selon lui cela pourrait "considérablement renforcer la sécurité énergétique des Etats-Unis dans le futur".

Jeremy Bowen, directeur du bureau de la NRC chargé du projet, a ajouté que cet accord créait un "cadre clair" pour définir comment les agences fédérales pouvaient travailler ensemble afin d'offrir "clarté et confiance aux éventuels futurs candidats et de favoriser le déploiement sécurisé et efficace de technologies nucléaires émergentes". Le nucléaire est utilisé depuis longtemps à bord de navires et sous-marins, ainsi que des brise-glace.

"L'administration Trump semble disposer d'une réserve inépuisable de mauvaises idées pour maltraiter la vie marine"

Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'intérêt pour les centrales nucléaires flottantes grandit en raison de leur potentiel pour décarboner l'énergie mondiale. Cette motivation n'est toutefois pas celle de l'administration Trump, qui s'est notamment attachée à freiner les projets éoliens en mer.

Selon l'AIEA, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, le Danemark, la Russie et les Etats-Unis travaillent sur des mini-réacteurs (SMR), mais pour l'heure seule Moscou a réussi à les rendre opérationnels. Le gouvernement américain a affirmé vouloir quadrupler la production d'énergie nucléaire d'ici 2050. "L'administration Trump semble disposer d'une réserve inépuisable de mauvaises idées pour maltraiter la vie marine, et l'installation de réacteurs nucléaires sur de vieilles plateformes pétrolières rouillées est l'une des pires", a dénoncé Nick Katkevich, du Center for Biological Diversity.

Environnement

2 commentaires

  • 23 juillet 17:48

    N'étant pas expert du sujet, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants qui me permettraient d'avoir une conviction robuste, mais l'idée de centrales nucléaires sous-marines me semble géniale ! Il y aurait beaucoup de problématiques à résoudre pour mettre en oeuvre cette idée mais nous avons la technologie pour le faire. Reste à construire un savoir-faire.

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