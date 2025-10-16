Comme l’année dernière, on retrouve cinq français dans les finalistes du Golden Boy
Yamal absent, Doué favori ?
Ce jeudi, le journal italien Tuttosport a dévoilé la liste des 25 finalistes pour le trophée du Golden Boy, récompensant le meilleur jeune joueur (moins de 21 ans) de la saison écoulée . Dans ces vingt-cinq prétendants, on retrouve cinq joueurs français : Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué et Senny Mayulu, du Paris-Saint Germain, Leny Yoro de Manchester United, et Mamadou Sarr, prêté à Strasbourg par Chelsea.…
CDB pour SOFOOT.com
