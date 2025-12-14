 Aller au contenu principal
Florian Thauvin égale Zlatan Ibrahimovic
information fournie par So Foot 14/12/2025 à 13:00

Flotov 5 > Molotov 4

Auteur d’un doublé à Angers et de deux passes décisives contre Monaco, Florian Thauvin a été élu joueur du mois de novembre en Ligue 1 devant Mason Greenwood et Valentin Rongier. Il s’agit du deuxième trophée de la saison pour Flotov qui a déjà remporté celui de septembre. Il faut dire que l’international français rayonne depuis son retour dans l’hexagone à l’image du RC Lens, surprenant leader de Ligue 1 avant cette journée de championnat.…

SO pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank