Florian Thauvin égale Zlatan Ibrahimovic
Flotov 5 > Molotov 4
Auteur d’un doublé à Angers et de deux passes décisives contre Monaco, Florian Thauvin a été élu joueur du mois de novembre en Ligue 1 devant Mason Greenwood et Valentin Rongier. Il s’agit du deuxième trophée de la saison pour Flotov qui a déjà remporté celui de septembre. Il faut dire que l’international français rayonne depuis son retour dans l’hexagone à l’image du RC Lens, surprenant leader de Ligue 1 avant cette journée de championnat.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
