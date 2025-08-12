Côme tient sa star
Un adapte des conflits ?
Tant pis ! Si Alvaro Morata a connu des expériences différentes et contrastées dans ses récents clubs, que ce soit à Milan en Italie ou à Galatasaray en Turquie, Côme n’a pas hésité à récupérer l’attaquant : sur X, le nouvel employeur de l’avant-centre a officialisé la nouvelle.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer