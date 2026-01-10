information fournie par So Foot • 10/01/2026 à 18:36

Côme sauve un point à l'arrache, Cambiaghi fait n'importe quoi

Côme 1-1 Bologne

Buts : Baturina (90 e +5) pour les Lariani // Cambiaghi (49 e ) pour les Rossoblù

Carton rouge : Cambiaghi pour les Rossoblù (60 e ) …

FL pour SOFOOT.com