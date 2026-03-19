Côme est en deuil

Triste nouvelle. Côme a annoncé ce jeudi le décès de l’un de ses deux propriétaires par le biais d’un communiqué . Il s’agit du milliardaire indonésien Michael Bambang Hartono, qui s’est éteint à l’âge de 86 ans à Singapour. 76ᵉ fortune mondiale (estimée à 22 milliards d’euros) selon le magazine économique Forbes , il était à la tête du 4ᵉ de Serie A depuis 2019. À l’époque du rachat, qu’ils ont effectué par leur société, la Sent Entertainment, l’équipe venait tout juste d’être promue en Serie C.

Como 1907 is deeply saddened by the passing of Michael Bambang Hartono. We extend our sincere condolences to the Hartono family and to all at the Djarum Group. Under the family’s leadership, the Club has entered a new chapter in its history, and we remember him with gratitude… pic.twitter.com/o9YGHm7qiu…

TM pour SOFOOT.com