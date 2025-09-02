Côme aurait mis fin au contrat de Dele Alli
Neuf minutes de jeu et un carton rouge plus tard.
La carrière de Dele Alli ne veut pas redécoller. Ex-grande promesse du football anglais, le milieu de 29 ans avait signé à Côme l’hiver dernier après une période compliquée, marquée par une période de dépression. Malheureusement, la main tendue par Cesc Fabregas n’aura pas fonctionné, puisque le contrat du Britannique aurait été rompu par l’ambitieux club italien selon plusieurs médias locaux. …
LT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer